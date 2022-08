Son tiempos de carteles en las calles, anunciando las bondades de los candidatos que buscan sentarse en el sillón municipal. Llegaron los días que hombres, que nunca transitaron Asentamientos Humanos o pueblos olvidados, visitan las localidades, prometiendo hasta lo que no se puede hacer, con tal de ‘llevarse’ el voto de la gente. Tenchy Ugaz, es un ex futbolista, que una vez en el retiro, encontró en el apoyo social, una manera de servir. El ex jugador de la Universidad San Martín, Deportivo Municipal y otros equipos de la Liga 1, está decepcionado de los políticos y los desenmascara, sin olvidar repasar su vida corriendo tras un balón.

Tenchy, ¿Te ofrecieron ser regidor de tu distrito en Trujillo?

Cómo cada vez que se vienen las elecciones municipales, pero todo eso lo he dejado en espera.

¿Por qué?

Siempre me buscan, pero ya me di cuenta que trabajar con ellos, sería ensuciar mi imagen.

¿Politizar lo que siempre haces?

En tiempo de procesos electorales, todos apoyan, quieren estar contigo. Pero yo nunca he parado de buscar darle una mano a la gente.

¿Y entonces?

Como no se venía ninguna elección, pedí que me brindaran una mano, algo solidario y ni una pelota me regalaron.

¿Y cuántos te han llamado?

Varios partidos, querían que esté en la lista como regidor, pero ya no creo ni pienso que tengas buenas intenciones.

¿Te llenaron de dudas?

Por su puesto. Si solo aparecen para ganar un voto, nada me asegura que verdaderamente tengan ganas de trabajar para la gente.

¿Sigues organizando campeonatos de fulbito?

Sí y lo recaudado, mitad es para cubrir los gastos del evento y la otra mitad para comprar víveres para la gente.

¿A quién le tocas la puerta?

Me apoyan amigos que han jugado conmigo. Me mandan un saco de arroz, azúcar aceite. Hace poco me tendió la mano Jersson Vásquez, de la Universidad César Vallejo.

Y debo preguntarte por tu paso en el fútbol. ¿Una anécdota con Mario ‘Machito’ Gómez?

Jugamos juntos en la Universidad San Martín y un día me dice para salir a bailar.

¿Aceptaste la invitación?

Sí y en ese tiempo estaba de moda la discoteca ‘Voodo’ y nos fuimos en la noche.

¿Cómo te fue?

Entramos y él me dice que me pida algo. En plena música, me insiste: ¿No vas a pedir nada?, respondí que sí.

¿Y era verdad?

Claro y en eso llega el mozo con una jarra de frugos y mi compadre, primero se sorprendió, después se rio y me gritó: ¡Qué abusivo eres!

¿No tomas?

Ni fumo.

¿El jugador de gustos especiales?

Con Michael Guevara jugué en Aurich y Vallejo. Normalmente todo jugador llega a una ciudad y se alquila un departamento, pero él pidió una casa.

¿Tenía una familia numerosa?

No, vivía con su perro y nadie más.

¿Un dirigente?

En Deportivo Coopsol tuve a Ramón Mifflin como gerente del equipo.

¿Cómo se portó contigo?

Un día me dijo: ‘¿A dónde te gustaría viajar?’ y le respondí: ‘A Trujillo, mi tierra’.

¿Cuál fue su respuesta?

Si ganan el domingo, te doy para tu pasaje.

¿Ganaron?

Claro y al final del partido, me buscó y me dio pasaje ida y vuelta, en avión, cuando yo esperaba ir en bus.

¿Un ‘alumno’ que hayas dejado en la pelotita?

Ronald ‘Patito’ Quinteros. Le enseñé a vestirse, ahora está agrandado y no me saluda.

Ahora juegas para la ‘U’

Mi papito era hincha acérrimo de los cremas. Una vez yo tenía todo arreglado para jugar por la ‘U’ y se cayó la operación. Pero como todo llega, pude cumplirle el sueño a mi padre y jugué el torneo de ‘Leyendas’ por esos lindos colores.

¿Nunca habías compartido vestuario con el ‘Puma’ Carranza?

No y la verdad me di cuenta del gran corazón que tiene. Llegué al equipo y como era mi cumpleaños, los reunió a todos, y me cantaron el ‘Happy birthday’.

Un gran abrazo y muchos peruanos van a coincidir contigo

Yo busco apoyar, no aprovecharme de la necesidad de la gente.