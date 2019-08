Marcelo Gallardo: Así reaccionó Alina Moine sobre su romance con DT de River Plate |VIDEO |FOTOS

Marcelo Gallardo , técnico de River Plate y Alina Moine , presentadora de Fox Sports encendieron las redes tras los rumores de su nueva relación amoroso un tema que reveló el periodista argentino Ángel de Brito y la conductora de televisión ha salido a poner el pecho ante estos rumores.



El escándalo se ha desatado, debido ala reciente paternidad de Marcelo Gallardo de su cuarto hijo (Benjamín, de 1 mes de nacido) aunque el DT de River Plate asegura estar separado de su esposa, Geraldine La Rosa, hace casi un año y medio.



Un periodista de canal Trece de argentina encaró a la periodista ¿Trascendió que estarías en pareja con Marcelo Gallardo, "Mi mamá me mandó los links (de las notas). Además me preguntó si había salido con (Lucas) Alario… Podría ser mi hijo, Alario, chicos, así que no. Con Gallardo No, no, no, no", dijo Alina Moine.



Luego le consultaron sobre la separación de Marcelo Gallardo y su esposa. "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de dónde surge esto. No tengo idea. Lo desmiento", agregó la conductora que inició su buena relación con el 'Muñeco' desde la fiesta de River Plate tras conseguir la Copa Libertadores ante Boca Juniors.



Alina Moine tuvo eta reacción cuando empezó a hablar sobre Marcelo Gallardo

La conductora reconoció que su madre es una de las más afectadas con estos rumores. "Mi mamá estará diciendo:Por favor, que esta chica consiga un candidato en esta vida que ya está mayor", expresó la conductora con una sonrisa irónica.



Alina Moine tuvo una ultima relación en en 2016 con Carlos 'Chapa' Retegui, el director técnico de hockey. Luego la misma periodista reconoció que estaba soltera hasta ahora que se la vinculó con Marcelo Gallardo.