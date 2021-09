Marcelo Rojo tendrá un nuevo desafío en el UFC este sábado cuando enfrente al norteamericano Jonathan Martínez en el evento UFC Vegas 36, que se llevará a cabo en el centro UFC Apex de Las Vegas y será transmitido para toda Latinoamérica desde las 12:30 del mediodía,. En la batalla estelar de la tarde, el noqueador inglés Darren Till se medirá al norteamericano Derek Brunson.

Esta será la segunda oportunidad de el cordobés en el octágono más famoso del mundo, luego de caer de forma abrumadora ante Charles Jourdain en el UFC Vegas 21.

En esta ocasión, Rojo se medirá a Martínez, quien tiene siete peleas en la compañía y ha derrotado a nombres como Thomas Almeida y Frankie Saénz.

“Tengo un campamento completo y no tengo impaciencia por pelear. Espero que sea la pelea de la noche. Me rodeo de gente que me ayuda y aprendo de ellos todo el tiempo”, manifestó Rojo, en una entrevista para UFC en Español.





¿CÓMO VER EL UFC VEGAS 36 Y LA PELEA DE MARCELO ROJO CONTRA JONATHAN MARTÍNEZ?

Los derechos de transmisión de UFC para Centro y Sudamérica se encuentra en poder de ESPN; sin embargo en Chile y México, los eventos de UFC son transmitidos por FOX Sports. En los Estados Unidos la encargada de la transmisión es ESPN +, mientras que en España por DAZN, además, en Inglaterra, puedes ver los encuentros de UFC por BT Sports.

Otra forma de ver este evento del UFC y la pelea de Marcelo Rojo contra Jonathan Martínez es a través del servicio de streaming del UFC, el UFC Fight Pass. En este streaming se pueden ver todos los eventos del UFC, menos los numerados, y el Dana White’s Contender Serie, que muestra a los nuevos valores que buscan ingresar a la promoción.

Los usuarios de servicios de televisión por cable como Movistar o DirecTV también tendrán la oportunidad de ver los eventos del UFC a través de su servicio de aplicativo como Movistar Play o DirecTv Go.

MARCELO ROJO VS. JONATHAN MARTÍNEZ EN UFC: HORA Y CANAL

Porque queremos que ninguno de los fanáticos de Argentina, ni de ningún otro país de Latinoamérica, te vamos a contar a qué hora y por cuál canal pasarán el UFC Vegas 36 y la pelea de Marcelo Rojo contra Jonathan Martínez.





Argentina 2:30 p.m. (ESPN) México 12:30 p.m. (FOX Sports) Perú 12:30 p.m. (ESPN) Chile 1:30 p.m. (FOX Sports) Uruguay 2:30 p.m. (ESPN) Colombia 12:30 p.m. (ESPN) Venezuela 1:30 p.m. (ESPN) Ecuador 12:30 p.m. (ESPN) España 7:30 p.m. (DAZN) Bolivia 1:30 p.m. (ESPN) Estados Unidos 12:30 p.m. (ESPN+) Hora del este

UFC VEGAS 36: DEREK BRUNSON VS. DARREN TILL

El atractivo principal del UFC Vegas será el enfrentamiento entre el experimentado Derek Brunson y el británico Darren Till en una pela de peso mediano. El norteamericano viene de una racha de cuatro victorias consecutivas, mientras que el inglés ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas.

Brunson requiere de una victoria que lo pueda catapultar a una pelea por el título de los pesos medianos, que se encuentra en poder de Israel Adesanya, mientras que Till en su primera pelea de peso mediano del UFC fue superado por el excampeón de la categoría Robert Whittaker.

CARTELERA ESTELAR

Derek Brunson vs. Darren Till (Peso mediano)

Tom Aspinall vs. Serghei Spivac (Peso completo)

Alex Morono vs. David Zawada (Peso welter)

Modestas Bukauskas vs. Khalil Rountree (Peso semicompleto)

Paddy Pimblett vs. Luigi Vendraminiv (Peso ligero)

CARTELERA PRELIMINAR

Molly McCann vs Ji Yeon (KimPeso mosca)

Jack Shore vs Liudvik Sholinian (Peso gallo)

Julian Erosa vs Charles Jourdain Peso pactado (150 libras):

Dalcha Lungiambula vs Marc-Andre Barriault (Peso mediano)

Jonathan Martinez vs Marcelo Rojo (Peso gallo)