Marcos López, ¿el ‘tapadito’ de Ricardo Gareca? El pasado martes 8 de junio, Perú se enfrentó a Ecuador en Quito por la fecha 8 de la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, y al final venció 2-1 con una gran actuación de Gianluca Lapadula, quien con sus dos asistencias hacia Christian Cueva y Luis Advíncula, la bicolor consiguió los tres puntos.

Sin embargo, otro jugador que tuvo un gran rendimiento fue Marcos López, jugador de San José Earthquakes, de la MLS. Como lateral izquierdo mostró mucha solidez y estuvo seguro en su zona, destacando su especial atención al buen cierre de esa parte del campo.

Trome se comunicó con la persona que conoce mejor a Marco López. ¿Quién? Marcos López padre. Tras el joven futbolista hay una historia de esfuerzo y constancia, semillas que hoy vienen dando sus frutos.

“El desempeño que tiene mi hijo se debe a que nosotros siempre lo hemos llevado por el buen camino. El momento que pasa es gracias a le hemos guiado y siempre se le aconsejó”, indicó don Marcos, recordando que las buenas capacidades son importantes, pero también la crianza en casa.

“Lo vimos muy bien, tranquilo, sereno como siempre le digo, con la misma humildad y perfil bajo que siempre tiene. Como le dije: ‘No estás en un club, estás jugando para tu selección y con tu trabajo tápale la boca a muchos que critican que Marcos López no está para jugar de lateral izquierdo’. Siempre le habló a mi hijo y siempre me escucha. Lo aconsejo para bien”, señaló.

EL SEGUNDO MARCOS LÓPEZ EN EL FÚTBOL

“Me gustó el partido porque yo he sido jugador también. Conozco del fútbol, se paró bien en el campo y me gustó. Porque a pesar de que muchos dicen que él es más extremo, le gusta más ir a la ofensiva y hacer goles”, indicó el padre del futbolista del San José Earthquakes.” Pero como él dijo una vez: ‘Papá me gusta jugar más de lateral izquierdo porque tengo más panorama de juego” Y yo le respondí: “Está bien, hijo””, afirmó.

El padre del actual seleccionado peruano sabe que la Copa América 2021 es una oportunidad para seguir creciendo como deportista y que además puede ser una vitrina para que su hijo se dé a conocer aun más. “Como te digo, contra Ecuador me gustó su desempeño y lo felicité. Le tapaste la boca a muchos que hablaban de tu incapacidad. Les demostraste que eres capaz y ve tu capacidad hasta donde puede llegar Marcos López”, sentenció.

