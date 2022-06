La Selección Peruana cayó derrotada ante Australia, perdiendo así su oportunidad de estar en el Mundial Qatar 2022 y, si bien han pasado algunos días, todavía grandes referencias del fútbol se manifiestan por lo sucedido. En esta ocasión, fue Sergio Markarián el que opinó respecto al duelo por el repechaje mundialista.

“En lo previo veía un entusiasmo muy marcado en la afición deportiva, en los medios periodísticos, en los propios jugadores, me pareció que estaban muy confiados y se hablaba de una eventual supremacía peruana. Yo no conozco mucho el poderío de Australia, pero me pareció bueno que hubiese confianza. Hoy de alguna manera los comentarios son negativos en el sentido de que se había subestimado o se había pensado que Australia era menos de lo que fue. Eso dolió mucho”, comenzó diciendo el ex entrenador de la Selección Peruana.

Por otro lado, el ‘Mago’ afirmó que esta “camada” es la mejor que ha tenido Perú en las últimas décadas. “Es la mejor generación del fútbol peruano en muchas décadas. Por lo menos es la mejor en las últimas dos o tres décadas”, apuntó.

Sin embargo, Sergio Markarián recordó que el gran problema que tiene el país en el ámbito del fútbol es el trabajo en menores: “Yo tuve dos salidas de Perú. En 1997 me fui de Sporting Cristal, después de la Copa Libertadores que jugamos la final con Cruzeiro y en aquel momento decía que veía como un defecto la falta de formación y la ausencia de competencia importante a nivel juvenil. por tanto, la dificultad de la formación de jugadores”.

“El mismo comentario lo hice cuando me fui de la selección hace unos cuantos años, pero tuve la tranquilidad de haber trabajado mucho en la formación. Ahora no veo que haya una generación que lo sustituya, son más o menos los mismo jugadores que se iniciaron conmigo”, precisó.

Finalmente, el uruguayo se refirió a lo sucedido con Luis Advíncula, que en un inicio renunció a la selección peruana a través de redes sociales y luego borró su mensaje. “Personalmente me conmovió lo de Advíncula. Siendo un baluarte y jugador importante en el equipo. Quizás uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica, tuvo la desgracia de fallar el penal y hacerse responsable de la manera que se hizo. Son cosas del fútbol”, señaló.