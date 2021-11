La entrevista al periodista argentino Martín Liberman en el programa peruano Al Ángulo, sigue trayendo cola. Y es que al polémico hombre de prensa no le gustaron las críticas que lanzó contra él José Chávarri, panelista del programa de Movistar Deportes.

“Jajajajaa dicen por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el martes. Sos un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo me “cuestionas” en twitter sin arrobarme? No tenés un código, maestro. Saludos”, comentó Liberman.

Este comentario vino en respuesta a unas publicaciones que Chavarri hizo horas después de la entrevista, en la que dejó a entender que Liberman tenía “pocos argumentos” para debatir de fútbol.

“Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde “un estilo” o “el no me gusta”. El periodismo no trata de eso, es mucho más”, publicó Chavarri.

Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo.

Ante el cuestionamiento de un cibernauta, quien le preguntó por qué no utilizó esos argumentos para debatir con Liberman, el comentarista afirmó que “no fue un debate, sino una entrevista”.

“No fue un debate, sino una entrevista. Respeto tu impresión pero no la comparto. Además, debatir con alguien que no tiene mas argumentos que el “es flojito” o “no hay ciencia cierta” o “si regresa de Europa es porque es malo”, en mi opinión no soporta su análisis”, añadió.

Liberman ‘mató' a Advíncula y Zambrano

Uno de los mayores críticos de Carlos Zambrano es el periodista argentino Martín Liberman, quien hace poco tuvo un debate en Twitter con el hermano del zaguero, Marcos. Debido a esa polémica, Martín fue entrevistado en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

“Cuando a un futbolista te lo devuelven de Europa, por algo es. Y no lo digo por Carlos Zambrano, lo digo por cualquier jugador. El problema es que algunos peruanos quisieron victimizarse y se critica por la nacionalidad. Me parece un jugador mediocre, nunca se destacó en un mal Boca Juniors, imagínense Boca en una buena época”, señaló el popular ‘colorado’.

Pero, Luis Advíncula, el otro peruano en Boca Juniors, no se salvó de las críticas. “¿Gastar tres millones por Advíncula? Te lo dan gratis de Europa porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad para preguntarnos por qué nos lo dan. Por qué te lo dan a Rojo, a Advíncula...”, dijo el periodista argentino.

Liberman arremetió contra Advíncula

