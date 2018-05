Martín Liberman , periodista deportivo de Fox Sports, fue noticia y no por sus ácidos comentarios de fútbol en la TV. Ahora las paginas de espectáculos dieron cobertura a su romance con la bella Ana Laura López.



La bailarina Ana Laura López al parecer capturó el corazón de Martín Liberman en el 2014. Ambos participaron en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando de Teleshow.



Los rumores de un romance no se hicieron esperar. No obstante, en ese momento fue negado por ambos. Martín Liberman estaba casado con Marcela Greco, con quien incluso volvieron a participar en el mismo programa en el 2016.



Tras la separación entre Liberman y Greco, hace unas semanas se especuló sobre la nueva relación del periodista con Ana Laura López. Ahora, la prensa argentina dio por hecho el noviazgo tras las imágenes y comentarios que ambos intercambiaron en las redes sociales.

Martín Liberman encontró el amor: Conoce a su pareja, la bella bailarina Ana Laura López | FOTOS

Los comentarios subidos de tono de parte de Liberman fueron determinantes. En la foto de Ana Laura López en una tina, publicada en Instagram, el periodista pidió acompañarla.

