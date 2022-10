Los hinchas que ayer saludaban la campaña de Sporting Cristal apoyando a las mujeres en su lucha contra el cáncer, hoy piden una medida para acabar con otro ‘cáncer’, como el de la violencia contra la mujer y luego del testimonio de Angye Zapata en Magaly TV la Firme, una periodista de Movistar Deportes tomó la bandera de la voces que piden la salida de Martín Távara de La Florida.

Vanessa Herrera, periodista de Movistar Deportes, no dudó en elevar su voz y exigir a la directiva de Sporting Cristal tomar una medida ejemplar. “ Martín Távara no debe ser más futbolista de Sporting Cristal. El fútbol no puede seguir albergando a personas que no cumplan con los valores que necesita esta sociedad. Dejemos de ser tan generosos ”, compartió en su cuenta de Twitter.

La reportera también añadió una reflexión sobre las carencias de emocionales de algunos jugadores profesionales. “ Esto (como muchos otros tantos casos) nos demuestra que con el talento no basta. Siempre, SIEMPRE, hay que ser buenas personas, antes que buenos profesionales ”, expresó la comunicadora que en más de una ocasión ha mostrado su simpatía por el cuadro celeste.

Periodista Vanessa Herrera exigió salida de jugador Martín Távara (@twitter)

“Ojalá que después no lo contraten los ‘compadres’”

Los comentarios de los hinchas no se hicieron esperar apoyando la propuesta de la periodista y en contra “pero lo que molesta es por qué ahora, por qué no en su momento, justo cuando nos toca finales o semifinales eso es mi reproche”, expresaron en las redes sociales del club.

Aficionados de Sporting Cristal apoyan salida del jugador por caso de violencia (@twiter)

“ Todo bien que lo saquen, pero después no anden aplaudiendo cuando lo estén contratando las ‘comadres’ (Alianza Lima – Universitario). Sino mira a Ray Sandoval está sonando fuerte para la ‘U’, rápido se olvidan ”, fue otro de los comentarios.

TROME | Angye Zapata acusa a Martín Távara (Magaly TV, La Firme)

“ Adiós, Martín Távara. En Cristal no hay espacio para agresores de mujeres”, “ Muy fuerte lo de Martín Tavara. Su expareja, Angye Zapata, lo acusa de romperle 3 veces la cabeza, de sacarle un diente, de moretones, de insultos verbales. Tiene audios e imágenes contundentes. Es una pena por su tremendo talento, pero no puede quedar impugne esto ”, expresaron otros exigiendo su separación del primer equipo.

Comparan caso de Martín Távara con John Kelvin

Algunos hinchas hicieron la comparación de este caso que afronta Martín Távara con el mediático juicio que terminó con cantante de cumbia John Kelvin en prisión por agredir físicamente a su esposa Dalia Durán.

La bailarina hizo público su testimonio desde su cuenta de Instagram y luego contó toda su verdad en el programa Magaly TV La Firme donde reveló que el futbolista la insultaba y la agredía física psicológicamente.

Periodista Vanessa Herrera muestra su simpatía por gesto sensible de Cristal con mujeres (Foto: @vanessa.herrerah)