La bailarina de Agua Bella, Angye Zapata, relató el “infieron” que vivió al lado del futbolista de Sporting Cristal, Martin Távara, a quien acusó de violencia sistemática de naturaleza física y psicológica.

Zapata se presentó en el programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’ donde reveló que el futbolista la golpeaba, insultaba y humillaba. “Me empujaba o me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza, tres veces me rompió la boca, tres veces me dejó el ojo morado, dos veces me dejó el brazo morado” , explicó.

Asimismo, reveló los problemas que tiene que el futbolista. En ese sentido, afirmó que muchas de las veces en las que la agredió se encontraba bebido.

Además, señaló que Távara tiene problemas de ludopatía y que sus constantes apuestas lo han llevado a estar muy endeudado . En ese sentido, sostuvo que esto lo ha llevado a descuidar sus responsabilidades y que ella misma tuvo que darle dinero para que pague sus deudas.

Zapata cuenta que en Sporting Cristal conocen de los problemas del mediocampista y que la institución es la que ha tenido que asumir los gastos de sus vicios . Por otro lado, la bailarina relató que conversó de este tema con el representante del jugador y con Jorge Soto, y que ambos prometieron hablar con él pero no se vio ningún cambio.

El primer pronunciamiento de Sporting Cristal

Tras la grave denuncia de la bailarina Angye Zapata contra el volante rímense Martín Távara, Sporting Cristal emitió un comunicado a la opinión pública, con las acciones que tomará por este caso de violencia contra la mujer.

El cuadro cervecero afirmó que exige a todos sus integrantes un ‘comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de la institución celeste, una de las más grandes del fútbol peruano’.

“Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido y, de acuerdo con nuestra política interna, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente, poniéndonos en contacto con el futbolista (Martín Távara), así como su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, índica el comunicado rimense.

Comunicación oficial del Club Sporting Cristal.