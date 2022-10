El futbolista de Sporting Cristal, Martín Távara, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja, la bailarina de Agua Bella Angye Zapata , lo acusara de violencia física y psicológica durante los dos años que duró su relación.

Zapata presentó una serie de pruebas en la que se evidencian las actitudes del mediocampista rimense, incluyendo chats donde la amenaza con hacerle daño, fotos de las marcas que le dejó los golpes del jugador y audios donde se revela el comportamiento errático del futbolista.

Precisamente, en uno de los audios que Zapata presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’, se oye como Martín Távara, en aparente estado de ebriedad, le pedía disculpas llorando.

“Te extraño, te lo dije en tu cara ¿o no? Mi hijita, yo te paré bola, pu... ma... te extraño, me estoy equivocando, yo me estoy equivocando en la vida, yo me estoy equivocando, me golpeo el pecho ”, se oye en el audio.

Asimismo, se puede escuchar a Távara aceptando que se está equivocando, aunque luego deja en claro que no le importaba perder su trabajo en Sporting Cristal.

“Sé que me estoy equivocando, pero no dejo de pensar en ustedes. Aunque tu no creas, yo no dejo de pensar en ustedes. Yo no dejo de pensar en tu hija. Hoy tomé demasiado y le dije al ‘loco’: “Vámonos, mañana tengo que entrenar a las 6 de la mañana ¿Y qué hora es?, son las 10, no me importa que me boten ”, añadió.

Angye Zapata cuenta su infierno con Martín Távara en Magaly Medina.

Angye Zapata reveló detalles de las agresiones de Távara

La bailarina de Agua Bella manifestó que vivió “un infierno” durante dos años al lado del jugador. Zapata publicó reveladores chats en sus redes sociales y en el programa ‘Magaly TV La Firme’ relató las constantes agresiones de las cuales fue víctima.

“Me dejó toda la parte derecha (ensangrentada), me rompió la cabeza y la boca” , reveló la joven Angye Zapata.

“Me empujaba o me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza, tres veces me rompió la boca, tres veces me dejó el ojo morado, dos veces me dejó el brazo morado”, explicó.

Informó que el 20 de febrero tuvo una fuerte discusión con él, la cual la dejó sin un diente. “La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió la boca (...) y perdí un diente”, señaló.

TROME | Angye Zapata acusa a Martín Távara (Magaly TV, La Firme)