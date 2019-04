Mauricio Pochettino se molestó y contestó sin rodeos al ser consultado por su celebración al final del partido Manchester City vs Tottenham , que le valió la clasificación a los Spurs a las semifinales de la Champions League.



"¿Usted piensa que no podemos celebrar?", replicó Pochettino al ser cuestionado por su celebración al final del partido. "Cuando ellos celebran... es normal, no los puedes parar cuando marcan y te ves en la semifinal", agregó el argentino.



"Mis jugadores son héroes", declaró luego el entrenador del Tottenham Mauricio Pochettino después de eliminar al Manchester City de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras un partido vibrante y un desenlace rocambolesco.



El Tottenham perdió 4-3 en Manchester, pero se clasificó por el valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate, después de que la eliminatoria acabase igualada 4-4 (1-0 en Londres).

Pochettino se molestó al ser cuestionado por su celebración tras el final del Tottenham vs Manchester City

El City pudo llevarse la clasificación en el descuento con un gol de Raheem Sterling (90+3), pero el árbitro turco Cüneyt Çakir lo anuló, a instancias del videoarbitraje, por fuera de juego.



"Fue increíble, la forma en que terminó" el partido, declaró un extasiado Pochettino a las cámaras de BT Sport. "Estoy muy feliz, muy orgulloso. Mis jugadores son héroes por estar aquí. Estoy tan feliz por ellos, tan feliz por los aficionados", añadió.



Preguntado por el desenlace del partido, con el gol anulado a Sterling, Pochettino explicó: "En un momento, muchas cosas pasaron por mi cabeza. La decepción fue enorme, pero cambiaron la decisión. Por eso nos encanta el fútbol. Hoy mostramos una gran personalidad, fue un partido increíble", insistió.

