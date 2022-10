Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a estar en el centro de los programas de espectáculos en los últimos días. De acuerdo con el periodista Ángel de Brito, el jugador viajó a Argentina con el objetivo de reconquistar a la modelo quien se encuentra grabando el programa ¿Quién es la máscara? en Buenos Aires.

Mediante Twitter, el comunicador explicó que el delantero habría aparecido en el departamento que tiene junto con su expareja en el barrio de Núñez. No obstante, se sorprendió al ver que tendría prohibida la entrada al lugar, pues la presentadora de TV desearía ponerle fin a su relación.

Sin embargo, tal parece que los problemas de la pareja mediática han quedado en el olvido. El futbolista regresó a Turquía para unirse a los entrenamientos de Galatasaray y, mediante una de sus historias en su cuenta de Instagram dejó un mensaje que indicaría su reconciliación con la modelo.

“Volviendo feliz”, escribió el atacante en el momento que iba a partir de Estambul. Luego, en las redes sociales, publicó una foto en la que aparece junto a Wanda Nara y recibió las felicitaciones de sus seguidores.

Ahora, Mauro Icardi deberá concentrarse en meterse en el once inicial de Galatasaray de cara al encuentro ante Kayserispor. El jugador se perdió el empate sin goles ante Adana en la jornada pasada.

Mauro Icardi expresó su alegría tras regresar a Turquía.

La respuesta de Galatasaray ante el viaje de Icardi

Tras el sorpresivo viaje, el medio de comunicación Beyaz TV le consultó al vicepresidente del club turco sobre los rumores de una posible salida del argentino por desligarse del equipo. Ante esto, Erden Timur respondió: “Qué puedo decir, me estoy riendo, no hay nada más que decir. El entrenador dijo que había un problema en un músculo que se intensificó en el entrenamiento. El técnico también dijo que no hay nada mental. Nada”, señaló.

“Eso es gracioso. Yo tampoco quiero creerlo, pero creo que la gente está tratando de desgastarlo haciendo estas cosas. Mata (mediocampista español recientemente fichado por el club) también se ha ido, ahora tenemos una semana y Mata se irá de nuevo. Como llegaron en el último momento, están recogiendo sus cosas”, añadió.

El vicepresidente del club turco afirmó que “el caso de Icardi también fue por cosas familiares. Todo el mundo puede tener problemas de vez en cuando en su familia. Esto no es solo para los futbolistas. Puede pasarle a cualquiera”.

