Kylian Mbappé siempre deseó jugar y compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, pero el destino lo ha puesto al lado de Lionel Messi, uno de los más grandes rivales del portugués, a quien este jueves ha dado una calurosa bienvenida, tras despertar polémica por su frialdad y falta de entusiasmo por la llegada del argentino a PSG.

La ‘Tortuninja’ ha buscado enterrar los posibles rumores de una distancia o posible partida del club con las primeras publicaciones con el astro argentino en sus redes sociales. Un abrazo entre ambas estrellas ha sido la imagen que más comentarios me gusta ha recibido en su cuenta de Instagram.

El joven delantero escribió “Bienvenido, Leo”, para acompañar la imagen que devuelve la tranquilidad a todos los hinchas de PSG que esperan ver a ambos jugadores acompañados de Neymar, uno de los tridentes que amenaza en superar los números de la famosa “MSN” con Luis Suárez en FC Barcelona.

El hincha de Cristiano Ronaldo, por si quedaba alguna duda, ha compartido también una historia de Lionel Messi con el rótulo de “Leyenda”, como en su momento hizo con la exestrella de Real Madrid.

Pese a todas estas muestras de cercanía con Lionel Messi, Kylian Mbappé aún no ha renovado su vínculo con PSG que finaliza en junio del 2022. El francés aún tiene la posibilidad de firmar por Real Madrid hasta el 30 de agosto y convertirse en el nuevo príncipe de LaLiga Santander, ante la ausencia de la ‘Pulga’ y ‘CR7′

Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, está convencido que la joven estrella no se marchará al equipo de Florentino Pérez. “Kylian es parisino, muy competitivo. Quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa”, señaló el qatarí.

Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento con PSG y estuvo acompañado de su esposa y de sus tres hijos, quienes en las próximas horas regresarán a Barcelona para despedirse de sus amigos y volver a París para iniciar un nuevo ciclo escolar

Mientras tanto fuera del Camp des Loges cientos de hinchas se congregaron con la ilusión de poder saludar al argentino. Antes esta situación el club anunció que este viernes el entrenamiento matutino será a puerta abiertas.

