México vs. Chile EN VIVO | EN DIRECTO. Ambas selecciones vuelven a verse las caras luego de aquel histórico partido en el que 'La Roja' goleó 7-0 al 'Tri' en la Copa América Centenario 2016. El duelo que se juega desde las 8:45 p.m. (Hora peruana) en Querétaro lo puede seguir por la señal de Televisa (para México) y Chilevisión.



Este México vs. Chile está cargado de morbo pese a que ambos han cambiado de entrenador, jugadores e inclusos los sistemas tácticos. Ese 18 de junio del 2016 'La Roja' dirigidos por Juan Antonio Pizzi, pasó por encima los charros en un partido irrepetible.



Para este México vs. Chile, Reinaldo Rueda, entrenador de los mapochinos, tiene una difícil tarea pues necesita recuperarse de la goleada sufrida ante Perú y para ello tendrá el apoyo de Alexis Sánchez elemento que no fue tenido en cuenta ante los incaicos.





En tanto Ricardo 'Tuca' Ferretti', encara este México vs. Chile con toda la seriedad del caso, pese a ser entrenador interino. Tras superar a Costar Rica por 3-2, lo Aztecas no sienten la ausencia de hombres importantes como Javier 'Chicharito' Hernández, Carlos Vela, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Héctor Herrera.

México vs. Chile: Posibles Alienaciones.



México: Hugo González; Jesús Gallardo, Diego Reyes, Néstor Araujo, Luis Rodríguez; Erick Gutiérrez, Javier Guemez, Marco Fabián; José M Corona, Raúl Jiménez; Hirving Lozano.



Chile: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco, Eugenio Mena; Gary Medel, Arturo Vidal, Diego Valdés; Ángelo Sagal, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo.