México venció 1-0 a Escocia con golazo de Dos Santos en amistoso rumbo a Rusia 2018

La selección mexicana se despidió el sábado de su afición con un triunfo por 1-0 ante Escocia previo a su viaje rumbo al Mundial Rusia 2018 .



El partido se desarrolló con gran alegría por parte de su hinchada por jugar una nueva Copa del Mundo . El estadio Azteca celebró con algarabía el único gol del partido marcado por Giovani Dos Santos .



Antes del encuentro, el técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio , descartó a tres elementos de la convocatoria para la Copa del Mundo.



Dos Santos anotó el gol del triunfo a los 13 minutos cuando remató de zurda dentro del área tras recibir pase de Carlos Vela. El mediocampista del LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos metió el balón pegado al poste izquierdo.



El "Tri" pudo aumentar su ventaja con potentes disparos de Miguel Layún y de Hirving Lozano que pegaron en los postes a los 27 y 66 minutos, respectivamente.



Escocia tuvo su única opción a los 49 minutos cuando Oliver McBurnie remató con la cabeza, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo.



Después del partido ante los escoceses, México viajará el domingo hacia Europa donde jugará el 9 de junio ante Dinamarca en Copenhague en su último encuentro de preparación.



En la primera ronda del Mundial México estará el Grupo F, donde enfrentará a Alemania, Corea del Sur y Suecia. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco).

Minuto a Minuto del México vs Escocia :

Alineaciones confirmadas:

México: Ochoa; Salcedo, Ayala, Gallardo, Layún; Álvarez, Herrera: Lozano, Dos Santos, Vela y Jiménez.



Esoccia: McLaughlin; Shinnie, Hendry, McKenna, O'Donnell; Paterson, Christie, McGeouch, McLean; Russell y McBurnie.





Los mexicanos enfrentan a los escoces en un amistoso preparatorio para Rusia 2018 . El partido es transmitido por Televisa y Azteca TV .



La selección mexicana enfrenta uno de sus últimos partidos amistosos y su entrenador Juan Carlos Osorio definirá la lista de 23 figuras que convocará finalmente para Rusia 2018.



Actualmente, el 'tricolor' se ubica en el decimoquinto lugar del ranking FIFA y quieren ser el equipo sensación de Rusia 2018 . Inclusive, el día de ayer se reunieron con el presidente de su país, Enrique Peña Nieto y les dijo que los esperaba con la Copa del Mundo.



El equipo mexicano no se encuentra bien del todo porque Giovani Dos Santos, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes no se encuentran en óptimas condiciones físicas. Los cuatro no pudieron estar en el empate sin goles frente a Gales.



Por otro lado, la selección de Escocia viene de perder por 2 a 0 frente a nuestra selección peruana en el Estadio Nacional. Los escoceses no acudieron con su plantilla titular y el entrenador Alex McLeish ha preferido darle rodaje a los jóvenes futbolistas.



La selección de México enfrentará el 9 de junio a Dinamarca en Copenhague en su último amistoso previo a Rusia 2018. Luego, debutará en el mundial contra Alemania el próximo 17 de junio.



Mientras que, Escocia continuará su gira de partidos amistosos por todo el mundo. Los europeos no lograron clasificarse al mundial y esperan consolidad un buen equipo para 2022.



