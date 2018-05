México vs Gales EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso rumbo a Rusia 2018

México vs Gales EN VIVO EN DIRECTO. Los 'aztecas' se enfrentan HOY a Gales en el estadio Rose Bowl en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 8:00 p.m. de Perú (6:00 p.m. de Los Ángeles) por la señal de Canal 5, Azteca 7, TDN y Univisión TDN.



La selección mexicana no tiene a todos sus jugadores en óptimas condiciones físicas para el partido. Rafael Márquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera y Diego Reyes no estarán presentes en el once titular frente a Gales.



Juan Carlos Osorio , entrenador de los mexicanos, dispuso darle lugar a los convocados que no han tenido continuidad durante las eliminatorias y puedan mostrarse de cara a la lista final para Rusia 2018.

Actualmente, la selección de México , cuenta con una nómina de 27 jugadores para el mundial pero el técnico Osorio deberá hacer un recorte final en los próximos días. Sin dudas, un partido para definir aquellos seleccionados que irán a la cita mundialista.



México y Gales se han enfrentado en toda su historia en tan solo dos ocasiones. El historial marca un empate y una victoria para los centroamericanos. En 2012, México logró imponerse por 2 a 0 en un amistoso internacional con los goles del delantero Aldo Di Nigris.



Por otra parte, Gales tras no clasificarse a Rusia 2018, buscará funcionamiento y rodaje con su nuevo entrenador Ryan Giggs. Una de las ausencias del partido será nada más que Gareth Bale que recién culminó la temporada el sábado pasado.



Un partido que será determinante para los mexicanos que se preparan para su debut del grupo F el 17 de junio frente a Alemania .