México vsUruguay : EN VIVO ONLINE El equipo azteca se enfrenta a los charrúas este viernes en el NRG Stadium de Houston, Texas, en partido amistoso internacional por la fecha FIFA de setiembre. Sin Óscar Washington Tabárez, Uruguay inicia una nueva etapa ante México. (9:00 p.m.) (Univision USA, Gol TV Televisa y TV Azteca para México)



México vs Uruguay se encuentran en situaciones similares y los protagonistas son los seleccionadores. Por un lado, Ricardo Ferretti vuelve a dirigir al Tricolor, y los charrúas sufrieron el alejamiento del histórico Tabárez, que fue reemplazado por el interino Fabián Coito.



El México vs Uruguay es un partido para mantener la continuidad y las ansias de ganar pero no es el inicio de un proyecto con miras a Qatar 2022. Sin duda, el protagonismo está dirigido a las estrellas sudamericanas que animarán el compromiso.



México vs Uruguay, se enfrentan tras la eliminación del Mundial Rusia 2018. Edinson Cavani es una de las ausencias en la 'Celeste'. Se suman los lesionados Giorgian De Arrascaeta, Cristian 'Cebolla' Rodríguez. No obstante, Nicolás Lodeiro, el compañero de Raúl Ruidíaz en la MLS, fue citado.



Así, el ídolo y referente del equipo Luis Suárez, será el encargado de comandar los charrúas, junto al capitán Diego Godín. En cambio, Ferretti prepara un once mixto de cara al México vs Uruguay. Juventud y experiencia en el 'Tri'.

Alineaciones posibles del México vs Uruguay:



México: Guillermo Ochoa; Oswaldo Alanís, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Hugo Ayala; Roberto Alvarado, Diego Lainez, Jonathan González, Elías Hernández; Hirving Lozano, Ángel Zaldívar.

Uruguay : Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Gastón Pereiro, Christian Stuani, Luis Suárez.

