Este 15 de setiembre la plataforma de Netflix estrenará el documental titulado “Schumacher”, en honor al séptuple campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, cuyo estado de salud quedó en el hermetismo tras sufrir un grave accidente que le produjo daños cerebrales cuando esquiaba en los Alpes franceses.

Desde el trágico accidente, que ocurrió en diciembre del 2013, la familia del piloto guardó absoluto silencio sin brindar más información del siniestro, de las secuelas ni de los tratamientos que llevaba el deportista. Sin embargo, a pocos días de lanzarse el largometraje, la esposa de Schumacher, Corinna Betsch, reveló algunos detalles al programa Télé Loisirs.

“Lo extraño todos los días. Pero no soy la única a la que le hace falta. Los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean también extrañan a Michael. Pero él está ahí. Es diferente, pero está ahí y eso nos da fuerzas, creo. Estamos juntos, vivimos juntos en casa”, agregó.

Corinna aseguró que Schumacher recibe tratamiento para mejorar su condición. Además, contó que antes del accidente el piloto le dijo que no quería ir a la nieve, sino a Dubái.

“Michael está en tratamiento. Hacemos todo lo posible para mejorar su condición, asegurarnos de que esté cómodo y hacerle sentir nuestra presencia familiar, nuestro vínculo. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubái y hacer paracaidismo. Nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”, agregó.

Durante toda su carrera, Michael Schumacher consiguió siete títulos de campeón, 91 carreras, 155 podios, 68 pole positions y 77 récords de vuelta.