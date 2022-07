Michael Schumacher sufrió un accidente el 29 de diciembre del 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses. Desde esa momento, la familia del expiloto ha evitado brindar mayores detalles acerca del estado de salud real del expiloto lo que ha provocado preocupación entre los fanáticos de la Fórmula 1.

Luego de nueve años, Willi Weber, quien trabajó como su representante, arremetió contra el entorno del excorredor. Durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport se quejó por el trato que recibió por parte del círculo íntimo del heptcampeón.

“Pude entender la situación inicial, ya que siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada, pero desde entonces solo he escuchado mentiras de ellos. Me mantuvieron fuera, me decían que era demasiado pronto. Bien, ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años, quizás deberían desvelar la verdad y decir las cosas como son”, señaló.

De la misma manera, mencionó que quiso comunicarse con el entorno del Michael. “Fue un gran dolor para mí Intenté cientos de veces contactar a Corinna (esposa de Schumacher) y ella no respondió”, mencionó.

“Llamé a Jean Todt (amigo del expiloto) para preguntarle si debía ir al hospital y me dijo que esperara, que es demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie respondió. No esperaba un comportamiento como ese y todavía estoy enfadado por eso”, agregó Willi Weber.

Cabe mencionar que, durante la emisión del documental Schumacher que se estrenó en Netflix del 2021, la pareja del expiloto expresó que lo extraña, evitó hablar sobre estado de salud de su esposo. “Echo de menos a Michael todos los días. Y no soy la única que lo echa de menos. Los niños, la familia, su padre, todos los que le rodean. Todos echamos de menos a Michael, aunque sigue aquí”, mencionó.