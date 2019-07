Miguel Germán, boxeador peruano, se conmueve tras perder pelea: "Más adelante te conseguiré una casita mami" [VIDEO]

Para los deportistas peruanos en Lima 2019 , ganar una medalla no solo les da la gloria deportiva, sino también la posibilidad de recibir un departamento. Y eso lo supo muy bien Miguel Germán, boxeador nacional que le prometió una hogar a su mamá y no pudo lograrlo. Mira el video.



Miguel Germán perdió contra Conrad Ryan de Antigua y Barbuda en la categoría welter ligero 64 kg y le dijo adiós al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019.



Tras ello, Miguel Germán dio sentidas palabras. "Quiero enviarle un saludo a mi mamá. Hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una casita mami, seguiré peleando".



"Si ganaba esta pelea conseguía una medalla y me ganaba un depa en Villa El Salvador. Pero no se pudo. Y eso no iba a ser para mí, sino para mi mamá, que no tiene una casita todavía", continuó Miguel Germán.

Video: Miguel Germán conmovido tras perder pelea

Sobre la pelea, Miguel Germán señaló: "Fue una buena pelea. El público me hizo sentir que tenía un equipo. Sentí emoción, me puso más valiente".