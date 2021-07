ACABÓ CON SU PACIENCIA. Miguel Rebosio, exdefensor de la selección peruana, no pudo soportar tanta capacidad de actuación de la estrella brasileña, Neymar, durante el partido en el que Brasil venció (1-0) a Perú y lo sacó del camino a la final de la Copa América 2021.

El popular ‘Conejo’ que jugó ante Zinedine Zidane, Ronaldinho y Rivaldo en LaLiga de España, escribió una reflexión que generó muchos cometarios en las redes sociales. “Neymar debe agradecer que el ‘Puma’ Carranza no es de su generación”, escribió el defensor y abrió hilo en Twitter.

“El Puma nunca rompió a nadie. Nunca fue malero. Siempre entró fuerte, pero al balón. Como debe ser. Las “raspadas” nacieron con él”, comentó Daniel Muñoz, quien comparte el pensamiento de Rebosio sobre Neymar en sus redes sociales.

Neymar debe agradecer que el Puma Carranza no es de su generación. — Miguel Rebosio (@Conejal3) July 6, 2021

Los comentarios empezaron a llegar de todos los calibres. “Jajajaja el ‘Puma’ fijo mínimo era una fractura de tibia y peroné”, expresó Cesar Callirgos. “El ‘Puma’ se bajó a Maradona en un amistoso, mínimo lo operaba en la cancha a Neymar”, recordó Grimaldo Cortez, otro de los seguidores del ‘Conejo’.

También hubo espacio para los más mesurados. “Neymar debe agradecer que no nació de los 90 para atrás, porque en inferiores lo hubieran rajado hace rato. Cuánta razón tenía Gatti al decir que estos en los ’70 no jugaban, iban al banco. Ahí no había clases de actuación o piscinazos. Ahora te cobran hasta el casi”, comentó Marcelo Daniel.

“‘Puma’ siempre metió su chiquita, algunos del otro equipo no se acuerdan el partido con Argentina, marcando a Batistuta y a Rincón cuando jugó ante Colombia. Jajajaja... Siempre metió. Arriba Perú” comentó Manuel Matos.

TE PUEDE INTERESAR