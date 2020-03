Mike Tyson ha vivido todas las etapas de la vida al extremo. De conocer el éxito y la gloria en un ring de boxeo, hasta conocer la soledad de una celda de prisión. Ha conocido el hambre, ha nadado en dinero y ha visto como otras personas le han robado lo que tantos golpes en el cuerpo y en el alma le ha costado. El pugilista más famoso y polémico de la historia comparte, una vez más, episodios oscuros de su vida con afán que sirvan como lección a sus seguidores.

Mike Tyson comparte un podcast llamado Hotboxin en el que participan figuras de renombre y a los que ha invitado a compañeros de ring como Evander Holyfield y Sugar Ray Leonard, o el artista urbano Eminem.y en cada conversación el campeón de los pesados deja declaraciones sorprendentes.

“En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia. Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo”, confesó el campeón del mundo.

Mike Tyson vivía la gloria en los años 90. Campeón de los pesos pesados, no reconocía que se aprovechaban de su fama para pasar noches increíbles. El pugilista reconoció que solía regalar dinero y bienes de lujo a cualquiera "También compré muchos autos para chicas”, agregó.

El campeón también reconoció que ese hombre esta ‘enterrado’ y trabaja para que esta persona al que todos temían no regrese: “Esa es la razón por la que a veces lloro, porque ya no soy esa persona y lo extraño. No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo”, contó el deportista que estuvo 38 veces en prisión.

A sus 53 años, Mike Tyson sigue siendo una máquina de hacer dinero pues en pocas horas recaudó 20 mil dólares tras firmar con la página web Cameo y cobrar 300 dólares para grabas un video de felicitaciones de no más de 15 segundos.