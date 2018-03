Milan vs Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO octavos de final de Europa League

Milan vs Arsenal : EN VIVO ONLINE TV El cuadro 'Rossonero' enfrenta a los 'Gunners' este jueves en el estadio Giuseppe Meazza por el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Milan busca un triunfo ante Arsenal para encaminar la serie a su favor. (1:00 p.m.) (TV: ESPN 2)



Para el Milan vs Arsenal los 'Gunners' llegan en su nivel más bajo de los últimos años. En crisis y dudas sobre la continuidad de su entrenador Arsene Wenger. Así deberán hacer frente al equipo Rossonero que dirige Gennaro Gattuso, y que está, por el contrario, en alza.



Para el Milan vs Arsenal, el equipo de Wenger llega en medio de las criticas y a ocho puntos de la zona de clasicifación a la próxima Europa League en la Premier. Los 'Gunners' llevan una mala racha de cuatro partidos sin victorias.



El duelo Milan vs Arsenal podría significar el fracaso obsoluto de los 'Gunners' en la presente temporada, si no consiguen superar la serie. La Europa League es la única aspiración que le queda a los dirigidos por Wenger.

Por su parte, el equipo del Gattuso está experimentando una mejora significativa tras sendos triunfos en casa: seis de manera consecutiva. No obstante, no podrán contar para este partido con Andrea Conti, Luca Antonelli e Ignazio Abate.



El Arsenal no contará con Nacho Monreal en defensa ya que el español continúa recuperándose de una lesión en la espalda, mientras que Alexandre Lacazette y Santi Cazorla son ausentes por mucho tiempo. Además de eso, Pierre-Emerick Aubameyang no es elegible.



Sobre el papel, el duelo Milan vs Arsenal en San Siro bien podría corresponder a un partido de la Liga de Campeones. Pero si ambos clubes mantienen el prestigio que les otorga su nombre, parecen haber perdido en cambio el potencial de antaño. El club londinense encadena decepciones, con un Arsene Wenger más cuestionado que nunca a los 68 años por los pobres resultados y por sus erráticas elecciones en el mercado de fichajes.



En cuanto al Milan, da muestras de ligera mejoría desde la llegada a su banquillo de Gennaro Gattuso, pero no es más que 7º en Italia, muy lejos de sus años de gloria en los que acumulaba títulos de 'Champions'.



El cruce teóricamente estelar lo protagonizarán el Milan y el Arsenal, que pueden salvar la temporada y recobrar el protagonismo internacional perdido en los últimos años.



Curiosamente, dos equipos con galardones continentales al máximo nivel nunca habían alcanzado los octavos de final de la Liga Europa. Lo hacen por primera vez y la exigencia será máxima tanto para los hombres de Gennaro Gattuso como para los de Arsene Wenger.

Alineaciones posibles del Milan vs Arsenal:



AC Milan: G. Donnarumma; Rodriguez, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Biglia, Kessie, Bonaventura; Suso, Calhanoglu y Cutrone.



Arsenal FC: Ospina; Koscielny, Mustafi, Chambers; Bellerin, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Ozil y Welbeck.

