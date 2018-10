Perú goleó 3-0 a Chile en el Hard Rock Stadium de Miami con doblete de Pedro Aquino y André Carrillo en lo que todos los peruanos han catalogado como una 'noche mágica', pues no se ganaba a nuestro eterno rival desde hace cinco años. Precisamente, Mister Chip , el famoso estadista español no dudó en elogiar el triunfo de la selección peruana que 'le dio tremendo baile' al equipo chileno.



"No he visto el primer tiempo, pero el baile que le está dando Perú a Chile en la segunda parte es tremendo", tuiteó Mister Chip.

El estadista español aprovechó, además, para dar datos históricos a lo largo del partido que sorprendieron a los hinchas peruanos, quienes ya celebraban la goleada histórica a Chile.



"Creo que Chile no está ahora mismo como para no salirle con todo a Perú porque te puede pasar lo que está pasando y estas derrotas son de las que hacen mucho daño", siguió comentando Mister Chip en Twitter.

Pero con este dato histórico, sorprendió a todos, sobre todo a nuestros compatriotas. " Perú no le ganaba a Chile por 3+ goles de diferencia desde el 2 de abril de 2003 (3-0 en un amistoso disputado en Lima) y no lo hacía fuera de sus fronteras desde el 30 de abril de 1949 (3-0 en Sao Paulo en la Copa América)".



Además de indicar que Perú no le ganaba a Chile (fuera del país) desde 1993, cuando ambas selecciones se enfrentaron por la Copa América en Cuenca.

