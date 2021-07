Vía DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Paraguay: horarios y cómo ver online cuartos de Copa América 2021

Desde Goiania, Perú vs. Paraguay se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por los cuartos de final de la Copa América 2021 este viernes a las 4:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico.

La selección peruana llega a cuartos de final de la Copa América con el sabor dulce de la victoria ante Venezuela (1-0), el empate de atrás ante Ecuador (2-2) y la victoria ante Colombia (2-1). En el olvido quedó la humillante goleada 4-0 que le propinó el vigente campeón y anfitrión, Brasil en el debut.

Por su parte, el recorrido de Paraguay comenzó con victoria fácil ante Bolivia (3-1), derrota ante Argentina (0-1), triunfazo 2-0 ante Chile y caída ante Uruguay con gol de penal de Edinson Cavani. Eso sí, el entrenador Eduardo Berisso no podrá contar por lesión con su estrella Miguel Almirón.

El último miércoles se confirmó que Esteban Ostojich será el encargado de poner orden durante los 90 minutos y, de ser necesario, en los penales. El uruguayo de 39 años impartirá justicia por segunda vez a la ‘Blanquirroja’ en el presente torneo continental. La primera vez fue para el encuentro ante Colombia, donde la ‘bicolor’ sumó sus tres primeros puntos en el torneo (2-1).

Perú vs. Paraguay: ¿cuándo y dónde ver el partido?

Perú y Paraguay volverán a medir fuerzas este viernes 2 de julio en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania, por los cuartos de final de la Copa América 2021. América TV será el canal encargado de la transmisión por señal abierta, mientras que DirecTV Sports brindará este partidazo de pronóstico reservado para todo el continente. Depor te llevará todas las incidencias de este choque.

Perú | 16:00 | DIRECTV Sports y América TV

16:00 | DIRECTV Sports y América TV Colombia | 16:00 | DIRECTV Sports

16:00 | DIRECTV Sports Ecuador | 16:00 | DIRECTV Sports

16:00 | DIRECTV Sports Chile | 18:00 | DIRECTV, Canal 13, TNT Sports

18:00 | DIRECTV, Canal 13, TNT Sports Brasil | 18:00 | SBT, ESP Brasil, Fox Sports

18:00 | SBT, ESP Brasil, Fox Sports Bolivia | 18:00 | United, Tigo Sports

18:00 | United, Tigo Sports Argentina | 18:00 | DIRECTV, TV Pública, TyC Sports

18:00 | DIRECTV, TV Pública, TyC Sports Paraguay | 18:00 | Trece, Telefuturo, SNT, Tigo Sports

18:00 | Trece, Telefuturo, SNT, Tigo Sports Uruguay | 18:00 | DIRECTV Sports, VTV

18:00 | DIRECTV Sports, VTV Venezuela | 18:00 | La Tele Tuya, VC Sports Venezuela

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Paraguay?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Directv Sports. El minuto a minuto lo puedes encontrar en la web de Trome.

¿Cómo conseguir DirecTV GO y cuánto cuesta?

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.