Mohamed Salah anotó su gol número 32 en liga, superó a Luis Suárez, Cristiano Ronaldo y Alan Shearer en la lista de máximos anotadores en una temporada en la Premier League.



El atacante del Liverpool, Mohamed Salah, nombrado mejor jugador del año en la Premier League, festejó su trigésimo segundo tanto en el campeonato nacional en el estadio de Anfield, en el último partido de la Premier frente al Brighton & Hove Albion.



El gol coloca al futbolista egipcio en lo más alto en la lista de máximos artilleros en una temporada de la Premier League -de 38 partidos-, por encima del inglés Alan Shearer (1995/1996), del portugués Cristiano Ronaldo (2007/2008) y del uruguayo Luis Suárez (2013/2014).



Mohamed Salah, sin embargo, está todavía algo lejos del récord anotador de la liga inglesa, cuando todavía no se llamaba Premier League y se disputaba a 42 partidos. Entonces, los ingleses Andy Cole y Shearer, el primero en el curso 1993/1994 y el segundo en el 1994/1995, vieron portería en 34 ocasiones.

Mira el histórico gol de Mohamed Salah:

Mohamed Salah tras los pasos de Messi: Rompe récord histórico y es elegido mejor jugador de Premier League

Mohamed Salah ganó el premio de mejor jugador otorgado por un panel de votantes salidos de los medios, de grupos de aficionados y de organismos del fútbol inglés, elegidos por el principal patrocinador del campeonato.



Se trata de su tercera gran recompensa individual en Inglaterra, tras haber sido elegido por sus pares (PFA Players' Player of the Year) y por los periodistas (Football Writers' Association Footballer of the Year).



El actual máximo goleador de Premier League (32 tantos) y futuro finalista de la Liga de Campeones (26 de mayo frente al Real Madrid) sucede al centrocampista francés Ngolo Kanté.



Salah superó en la clasificación al centrocampista Kevin De Bruyne, al guardameta David De Gea y a los delanteros Harry Kane y Raheem Sterling.



Tras llegar al Liverpool el año pasado por 40 millones de euros, tras dos buenas temporadas en el AS Roma, en las que no convenció a los dirigentes, el internacional egipcio es ya uno de los favoritos para el Balón de Oro de France Football, recompensa individual más prestigiosa, otorgada a fin de año

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.