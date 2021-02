El mundo del fútbol llora la muerte de ‘Morro’ García, quien se quitó la vida debido a una fuerte depresión en su casa de Mendoza. Jaime Ayoví, uno de sus excompañeros en Godoy Cruz, publicó desgarrador chat donde daba “señales” de su triste final.

“Capitán, ¿qué pasa que no te vi jugar?”, le preguntó Jaime Ayoví. “Estoy loco hermano, pero ya levanto este barco”, le respondió ‘Morro’ García. “Jajaja no puedo todo, me dejaste solo”, continuó el delantero uruguayo.

“Jajaja ya vuelvo y tú te vas. No se vale”, volvió el ecuatoriano. “Siempre tiene que estar un negro”, contestó ‘Morro’ García.

Para finalizar, el ahora jugador de Olmedo, le hizo un comentario que podría significar un posible abandono por parte del club. “Jajaja claro, si no hay un negro, no sería el Tomba. Pero ya papi, para ver si te dejan jugar”.

Hinchas y futbolistas de otros clubes piden que se investigue a fondo la muerte de ‘Morro’ García. Todo esto porque se conoce que el ‘charrúa’ estaba separado del club por bajo rendimiento debido a un tratamiento psiquiátrico. ¿No lo ayudaron?