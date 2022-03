La tenista Naomi Osaka se despidió del torneo Indian Wells al perder ante la rusa Veronika Kudermetova por 6-0 y 6-4. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el insulto que recibió la japonesa por parte de una aficionada que no pudo ser identificada.

Apenas iniciado el cotejo, se pudo oír desde las gradas un sonoro: “Naomi, you suck (Naomi, apestas)”. La ganadora de 4 Grand Slams pidió a los jueces el retiro de dicha fanática. No obstante, los oficiales del encuentro no pudieron encontrar a la responsable y el encuentro tuvo que continuar.

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4 — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

Visiblemente afectada, Osaka no pudo hacer su mejor juego. Durante los recesos del encuentro se la pudo ver al borde las lágrimas, algo que se agudizó al final del encuentro donde rompió en llanto durante una entrevista con el medio oficial que cubría el evento.

“Para ser honesta, siento que me han abucheado antes aquí y no me ha molestado”, recordó. “Pero he visto un video de Venus y Serena (Williams) siendo abucheadas aquí. Si nunca lo han visto, deberían hacerlo”. “No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió mucho”, manifestó Osaka con la voz entrecortada.

Naomi Osaka stayed back and waited for Veronika to finish her interview to address the crowd #IndianWells https://t.co/YMyEL2ITbH pic.twitter.com/f0laMSw5nk — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

