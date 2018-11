New York City, con Alexander Callens, avanza a semifinales de la MLS

New York City, con el defensa peruano Alexander Callens en todo el partido, derrotó este miércoles al Philadelphia Union por 3-1 y avanzó a la semifinal de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

Los goles del equipo neoyorquino fueron obra de Ismael Tajouri (10'), David Villa (26') y Maximiliano Moralez (78'). Cori Burke marcó el descuento a los 83'.



Ahora, New York City enfrentará a los Red Bulls New York en semifinales de la Conferencia Este de la MLS. Falta solo definir al cuarto semifinalista (rival de Atlanta United) que saldrá de la llave entre DC United vs. Columbus Crew a jugarse este jueves a las 7:00 p.m.

Este viernes 2 de noviembre, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos frente a Ecuador y Costa Rica. Alexander Callens, quien fue llamado para los duelos de octubre, podría tener una nueva oportunidad.

