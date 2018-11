Neymar abandonó el Brasil vs Camerún por esta extraña lesión y recibió pifias de hinchas |VIDEO |FOTOS

Neymar volvió a ser noticia, pero esta vez no por anotar un gol o por fingir exageradamente una lesión. El delantero de la selección de Brasil abandonó el amistoso FIFA ante Camerún luego que alegara sufrir una lesión con solo 5 minutos de haber estado en el terreno de juego.



Neymar había ensayado algunos regates ejecutó dos pases, todas jugadas sin ningún esfuerzo, pero sobre los cinco minutos ensayó un primer remate contra la portería del africano André Onana y en ese momento se tomó el muslo.



Luego el 10 de la selección de Brasil buscó atención médica y a un lado del campo aplicaron analgésico sobre los abductores y sobre la parte anterior de su muslo derecho, pero la molestia no paraba para Neymar. Tite hizo la consulta al médico y el galeno junto el jugador decidió no continuar,. Mientras el atacante abandonaba la cancha del Milton Keynes en Ingalterra se sentían más fuertes la pifías al jugador del PSG.

Neymar sale lesionado en Inglaterra