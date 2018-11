Neymar denunció que fue maltratado por este árbitro en la Champions League |VIDEO |FOTOS

Neymar perdió el control sobre el final del partido y tuvo que ser contenido por Kylian Mabppé en su reacción contra el juez del partido entre PSG y Napoli de la Champions League quien no solo lo amonestó, sino también le habría faltado el respeto verbalmente.



Neymar ya tenía bastante con el castigo de los zagueros de Napoli, y también se vio frustrado por las actitudes del juez holandés, Bjorn Kuipers y luego más tranquilo en la zona mixta dio algunos detalles del colegiado.



"No hay queja de los errores que se pueden cometer. El árbitro es un ser humano y puede cometer errores, aunque sea tan claro como fue el penalti. La forma en que ha tratado a los jugadores del PSG ha sido una falta de respeto. Por eso perdí el control y tuve unas palabras con él. No por tener un silbato o una tarjeta está por encima de todo el mundo. Yo le condeno por la forma en que me trató", dijo Neymar.



Neymar critica a árbitro de la Champions League

Neymar ya tenía apuntada la placa de Kuipers quien en el Mundial Rusia 2018 nunca creyó las simulaciones de jugador del PSG frente a Costa Rica, y en esa ocasión fue Marcelo quien tuvo que contenerlo cuando el capitán buscó recriminar su actitud al final del partido.