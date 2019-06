Neymar: Dueño del PSG se cansó de brasileño y le lanzó esta advertencia |VIDEO |FOTOS 

Se cansó de mimarlo y pasarle todo por agua tibia. El dueño del PSG ha hecho una autocrítica sobre el presente de Neymar para la revista France Football y ha dejado clara su posición sobre el brasileño y que hoy decide poner a Kylian Mbappé por encima del '10' brasileño que busca hacer todo por coquetear con Real Madrid y Barcelona.



Nasser Al Khelaifi, no está dispuesto ha seguir mimando a más ahora que escucha por la prensa sus deseos de dejar París. "Nadie obligó a Neymar a firmar aquí", dijo el dueño del PSG sobre la intensión de volver a España.



Asimismo, el presidente del PSG lanzó una advertencia a Neymar sobre su futuro. "Quiero a jugadores dispuestos a dar todo por defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Con aquellos que no quieren o no lo entienden, vamos a vernos y a hablar sobre ello", agregó Al Khelaifi.



Dueño del PSG se cansó de la conducta de Neymar

El empresario árabe reconoce que existe un acuerdo con Neymar hasta el 2022, pero no da nada por sentado. "Por supuesto, hay contratos que deben respetarse, pero ahora la prioridad son todos los que forman parte del proyecto", agregó el presidente de la cadena Bein Sports.



El mayor accionista del PSG también hizo una autocrítica y reconoció que debió ser más firme con los problemas de conducta de Neymar. "A todos nos faltó carácter y autoridad. A mí el primero, lo reconozco. No quiero huir de mis responsabilidades, Soy el primer culpable. No quiero culpar a los demás, a los jugadores y al entrenador. Si no funcionó esta temporada, es mi culpa primero. Pero eso va a cambiar", finalizó el qatarí.