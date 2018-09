En el PSG vs Stade Reims por la Liga de Francia, Neymar anotó el segundo gol, vía penal, luego que le cometieran una falta a Edinson Cavani en el área.



En el minuto 44 del primer tiempo, Edinson Cavani sufrió una falta que cobró el juez principal, aunque en un principio se pensó que el mismo uruguayo tomaría el balón desde los doce pasos, esta vez, Neymar fue el elegido.



Sin problemas de por medio como en partidos anteriores, Edinson Cavani cedió la 'caprichosa' a Neymar, quien anotó el segundo en el PSG vs Stade Reims por la Liga de Francia.



Neymar celebró con sus compañeros del PSG, pero el más eufórico con la anotación fue Edinson Cavani, saltando y gritando.



PSG vs Reims: Gol de Neymar