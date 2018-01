Neymar: Este jugador del Real Madrid chatea todos los días con la estrella del PSG [VIDEO]  

Neymar sigue dando luces de que su deseo para la próxima temporada sería llegar al Real Madrid , luego que Florentino Pérez dejara clara su intensión de fichar al brasileño que aún tiene contrato en el PSG.



Neymar ya sabe algunos detalles del vestuario de Real Madrid y de la filosofía del club y no lo ha sabido de ningún compañero suyo en la selección brasileña como Casemiro o Marcelo, sino con una de las estrellas del cuadro blanco: Isco Alarcón.



Isco, uno de los jugadores de mayor proyección de Real Madrid y Neymar tienen una relación fluida. Se mandan mensajes diariamente, fotos y bromas. Se dice que el español intenta convencer al delantero del PSG a decirse en llegar al Bernabéu cuanto antes.



Isco sabe que Neymar no la está pasando bien en Francia y es algo que ya se conoce no solo a nivel interno, sino que también lo perciben los hinchas del cuadro parisino quienes lo silvaron cuando le negó un nuevo penal a Edison Cavani que lo convertiría en el goleador histórico del PSG.



Real Madrid desatará un terremoto no solo en el mercado fichando a Neymar, la joya más preciada del PSG, sino que generará un huracán en su vestuario pues Cristiano Ronaldo es uno de los opositores a la llegada del brasileño.