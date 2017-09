Neymar: Malcom fue humillado en la cancha, se tomó selfie con brasileño e indignó a hinchas

El atacante del Bordeaux, Malcom, se tomó selfie con Neymartras la goleada 6-2 que le propinó PSG por la Liga de Francia y generó indignación de los hinchas que sufrían la derrota.



Acabó el partido y Bordeaux había sido humillado por el PSG. Lamentablemente, Malcom se dejó llevar por su admiración por su compatriota Neymar y se tomó una foto al final del partido, en el camino al vestuario.



En las redes sociales los hinchas del Bordeaux no tomaron bien ese gesto de Malcom y manifestaron su rechazo por esa actitud. Un selfie no tiene nada de malo pero tras la goleada no fue el mejor momento.



PSG goleó al Bordeaux y se distancia al frente de la clasificación de la Ligue 1, aventajando en tres puntos al Mónaco, tras la disputa de la 8ª jornada del campeonato francés.

Neymar, con dos goles (5 y 40), Edinson Cavani (12), Thomas Meunier (21), Julian Draxler (45) y Kylian Mbappé (58) fueron los goleadores para el PSG, mientras que por el Burdeos anotaron el senegalés Younousse Sankharé (31) y el brasileño Malcom, de penal (90).



Precisamente un lanzamiento desde los once metros marcó el partido. Era el minuto 40 de partido y el árbitro François Letexier pitó un penal por una caída de Mbappé.



Todas las miradas en el Parque de los Príncipes se dirigieron entonces a Neymar y Cavani, que en el partido contra el Lyon protagonizaron una disputa por ver quién lanzaba el penal (fallado entonces por el uruguayo), dando inicio a una disputa que amenazaba con ensombrecer el buen inicio de temporada del PSG.



Esta vez fue Neymar el que tomó la pelota y engañó al portero rival. La goleada del PSG permite al equipo de la capital francesa liderar el campeonato con 22 puntos (7 victorias y un empate en ocho jornadas), tres más que el Mónaco, que el viernes abrió la frcha con un empate en casa ante el Montpellier (10º).

