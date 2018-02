Neymar no solo brilla, hace goles y los festeja. En cada partido sufre la marca de los rivales, que no pueden pararlo y recurren a cualquier recurso. Esta vez, en el triunfo 3-0 de PSG ante Lille, recibió un manotazo, que lo dejó mal.



Bissouma salió a la marca de Neymar con el brazo estirado e impactó con su mano, de forma violenta, el rostro del jugador brasileño.



Neymar sintió el impacto y, eso sí, con un poco de teatralidad se tiró buscando que el árbitro cobre la falta y un posible penal.



No obstante, la falta de Neymar no fue cobrada por el árbitro que dejó seguir pese a que el atacante del PSG quedó tendido en el campo de juego acusando dolor.

Mira el manotazo que recibió Neymar por parte de

Bissouma:

Neymar fue noqueado por este brutal manotazo en triunfo de PSG ante Lille [FOTOS y VIDEO]

Mira los goles y resumen del triunfo del PSG:

PSG 3-0 Lille: resumen y goles

