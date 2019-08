Neymar: PSG rechaza insuperable oferta de Real Madrid con estos jugadores incluidos |VIDEO |FOTOS 

Incertidumbre es la que vive Neymar a estas horas luego PSG no haya aceptado una increíble oferta del Real Madrid quien había entrado en la conversación para llevarse al brasileño, pero no hay fórmula que convenza a los de París, aunque Florentino Pérez no se resigna.



Cuando todo parecía que Neymar llegaría para ocupar el lugar que dejó Cristiano Ronaldo, las negociaciones han sufrido un revés. El presidente de Real Madrid, según Diario L’Equipe, habría ofrecido 100 millones de euros más el préstamo de tres de sus estrellas: Gareth Bale, James Rodríguez y Keylor Navas.



Sin embargo, Florentino Pérez, no baja los brazos y espera continuar las negociaciones, pero esta vez aumentando la cifra que podría hacer felices a los directivos del PSG que no desean entregarlo a Barcelona, a menos que se acerquen ala cifra, algo que hoy parece imposible.

Neymar en las últimas horas de su traspaso

Barcelona en tanto espera que Neymar se pronuncie y exprese su negativa públicamente de no querer ir a Real Madrid, y mientras esto no suceda los azulgranas no harán el último gran movimiento para llevarlo de regreso al Camp Nou.