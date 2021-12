Neymar, uno de los futbolistas más conocidos del planeta, tendrá un documental producido por Netflix. Precisamente, la plataforma publicó este martes un avance sobre lo que se verá desde el próximo 25 de enero. En el clip, el delantero de PSG reveló que tiene el deseo de que las personas le conozcan realmente.

De hecho, en su primera intervención, el delantero de la selección brasileña respondió sobre cómo le gustaría iniciar el largometraje. “Empezaría hablando de mis acciones. Me juzgaría a mí mismo”, expresó el deportista de 29 años, quien ha estado vinculado a la polémica por la vida que lleva fuera de los campos.

“Neymar es un monstruo y todo eso. Contaría esa historia, pero empezaría a cambiar. Y todos los que hablan mal de mí, me conocerían”, agregó el ex Barcelona con respecto a la imagen que muchas personas tiene de él y lo que ha proyectado con sus actos desde que debutó con Santos y luego dio el salto a España.

Eso sí, Neymar aclaró que la obra no solamente está dirigida al público en general, también sus seres más cercanos tendrán una chance de verle desde un ángulo totalmente diferente y matizó sobre ello. “Con todos me refiero a familia y amigos íntimos. En sus vidas soy como Batman y para los que no me conocen, soy el Guasón”, cerró.

A su vez, Netflix dio más alcances sobre la producción que se dividirá en tres partes. “Muestra el lado personal de Neymar y explora a fondo su trayectoria, desde su ascenso a la fama en Santos y sus días de gloria en Barcelona, hasta sus altibajos en la selección de Brasil y en el PSG. Además, el documental revela el lucrativo negocio de marketing que gira alrededor del astro, un aspecto que su padre maneja muy de cerca”.

La compañía también mencionó que diversas figuras relacionadas con el balompié aparecerán para dar su testimonio sobre el crack de la ‘Canarinha’. Así, hay presentaciones especiales de sus compañeros Lionel Messi y Kylian Mbappé o un reconocido jugador que ya está retirado como el inglés David Beckham.

¿Estrena documental y vuelve a las canchas?

Neymar sufrió una lesión el pasado 28 de noviembre jugando contra Saint Etienne en la Ligue 1 de Francia. Al día siguiente, el club galo anunció que el futbolista necesitaba entre seis y ocho semana para volver al ruedo. De acuerdo con lo pronosticado por ‘Les Bleus’, el regreso del delantero puede coincidir con el estreno del documental que lleva de nombre: ‘Neymar: El caos perfecto’.