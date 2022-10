Nicola Porcella recordó los años en que quiso ser futbolista y explicó las razones que lo llevaron a dejar el deporte y dedicarse al modelaje y la televisión. El ‘capitán histórico’ contó como fue el proceso de abandonar el fútbol.

Porcella llegó a jugar por clubes como Sport Boys y Melgar, no obstante, se dio cuenta que no tenía mucho futuro en el balompié peruano. En ese sentido, explicó que fue a los 21 años cuando se dio cuenta que el fútbol no era para él.

“Yo creo que uno se da cuenta cuando el fútbol te deja. Pude haber tenido un buen año pero a los 21 decía: “Estoy en primera pero no juego, no cobro lo que me gustaría cobrar”, a los 21 si no has explotado ya el fútbol te dejó” , relató en Radio Exitosa.

Asimismo, Porcella indicó que no fue difícil dejar el fútbol ya que no estaba teniendo el éxito que deseaba y porque solo llevaba pocos años en dicho deporte.

“ No fue nada difícil tampoco porque tampoco es que ganara plata, así que para mí era igual. Tenía contrato profesional, en dólares, pero cobraba en partes y a fin de mes 70 dólares”, aseguró.

“Comencé a trabajar en una aerolínea, me rompí la pierna y luego trabajé repartiendo periódicos en las mañanas. Por suerte entré a la televisión por un casting”, añadió.

Nicola Porcella revela por qué dejó el fútbol: “No fue nada difícil”. Video: Exitosa

¿Qué tal era Nicola Porcella en sus años de futbolistas?

El exdelantero Ricky Pérez tuvo como compañero a Nicola Porcella, sin embargo, al calificar sus dotes futbolísticos no fue muy elogioso que digamos. “Se pateaba solo. Lo mejor que hizo fue dedicarse a ser guerrero (risas)” , expresó.

Ricky se animó a contar una anécdota con Nicola Porcella, cuando estuvieron juntos en la pretemporada de Melgar 2009, un periodo que solo duró 4 días para el ‘Capitán Histórico’ pero que inició con un ‘patadón’ del ahora exdelantero.

“Una vez que llego a Melgar en 2009, yo ya venía con otro cartel y con varios goles, nos llevan a un hotel. Entro al cuarto donde había una cama grande y una chiquita, yo pensé que en la grande había un bravo porque ya había dejado ahí su maleta, entonces me puse en la cama chiquita”, relató.

“Bajé a comer, fui a comprar, llamar por teléfono y todo. Cuando subo al cuarto lo veo a Nicola echado en la cama grande, le tiré un patadón y le dije: “Anda pa’ allá, sal de acá”. Nicola duró 4 días en esa pretemporada 4 días y después lo tuve en Sport Boys”, agregó.