Novak Djokovic confirmó que no participará de Indian Wells que se disputará en Estados Unidos. El tenista serbio explicó que no puede ingresar a ese país, puesto que no se encuentra vacunado contra el coronavirus, motivo por el cual también se perdió el Abierto de Australia a principios de año.

“Si bien aparecí automáticamente en el sorteo de BNP Paribas Opes y Miami Open, sabía que sería poco probable que pudiera viajar”, inició su explicación el deportista mediante su cuenta de Twitter y luego, le deseó éxitos a los demás competidores.

“Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) ha confirmado que las regulaciones no cambiarán, por lo que no podré jugar en los EE. UU. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos”, añadió ‘Nole’ en su red social.

Novak Djokovic comunicó su ausencia en el Indian Wells que se disputará en Estados Unidos.

Luego, la cuenta oficial de Twitter de Indian Wells anunció que Djokovic se retiró del torneo y su lugar será ocupado por Grigor Dimitrov. Asimismo, informó que un ‘lucky loser’ se moverá al espacio del tenista búlgaro en el sorteo para completar la clasificación.

Es importante mencionar que Novak solo ha podido disputar un campeonato en este año. El deportista compitió en ATP 500 de Dubai donde cayó en los cuartos de final frente al checo Jiri Vesely.

Djokovic indicó que no se vacunará contra el COVID-19

Novak Djokovic confirmó que prefiere dejar de ganar trofeos en el mundo del tenis, como Wimbledom o Roland Garros, a ser obligado a vacunarse contra el coronavirus (COVID-19), así lo señaló en una entrevista brindada a la BBC.

“Mantengo mi mente abierta, porque a nivel colectivo debemos buscar una solución. Nadie quiere estar en esta situación. Este es un deporte global, que cada semana juega en un país. Sé las consecuencias de mi decisión y las entiendo”, declaró el tenista serbio hace algunas semanas.

“Sé que mi decisión me iba a dejar fuera de Australia y estaba dispuesto a asumirlo. Sé que si no me vacuno no podré entrar en muchos de los países donde se juegan los torneos. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, aseguró ‘Nole’.