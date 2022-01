En Australia y todo el mundo todavía se comenta sobre el caso de Novak Djokovic, quien no está vacunado contra el coronavirus. Por esa razón, el serbio tuvo problemas para entrar al país oceánico y la cancelaron el visado. No obstante, el último lunes un juez local ordenó la liberación del deportista, que ya entrena para competir en el primer Grand Slam de la temporada.

En medio de la controversia, en las recientes horas se ha filtrado un clip en las redes sociales con relación a ‘Nole’. En las imágenes, Rebecca Maddern y Mike Amor, periodistas del Canal 7, descargaron contra el atleta en una conversación que se produjo fuera del aire. Ambos presentadores usaron calificativos de grueso calibre.

“Se mire como se mire, Novak Djokovic es un idiota mentiroso y astuto. No importa cómo se mire esto, es un sinvergüenza mentiroso y es lamentable que otros le apoyen. Sabes que eres positivo [a la COVID-19] y sales… bueno yo es que no creo que fuera positivo”, expresó Rebecca Maddern en el contenido que se ha viralizado.

Enseguida, Mike Amor respondió a su compañera. “Encontró una excusa de mier** y luego cayó en sus mentiras. Eso es lo que pasó”. En el cierre, el comunicador expresó: “Creo que finalmente se saldrá con la suya. La mayoría de gente piensa que es un idiota y comentan si se fue justo con él”, dijo el integrante de la estación australiana.

De acuerdo con información de medios locales, Maddern y Amor inmediatamente se disculparon con los altos ejecutivos del canal por el papelón. Aunque, el director Craig McPherson aseguró sobre la escena que “la grabación ilegal fue de una conversación privada entre dos colegas” y aseguró que hallarán al responsable de circular el video.

Dos periodistas emplean improperios para referirse a Novak Djokovic. (Fuente: AS / 7News)

Los errores de Djokovic

El jugador dijo que dio positivo al COVID-19 en una prueba PCR tomada el 16 de diciembre. Ese mismo día apareció sin mascarilla en el lanzamiento de unas estampillas con su imagen y, un día después, en un evento para tenistas jóvenes en Belgrado, también sin cubrebocas.

Pero Djokovic señaló que no recibió el resultado positivo de la prueba PCR hasta el 17 de diciembre, después del evento con jóvenes. Según su versión, se realizó una prueba rápida de antígenos rápido ambos días y dio negativo. Para más precaución, se sometió a una PCR el 16 de diciembre.

Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista y toma de fotos con el diario deportivo francés L’Equipe el 18 de diciembre. “Me sentí obligado a realizar la entrevista con L’Equipe porque no quería quedar mal con el periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo cuando me tomaron la fotografía. Al reflexionar, esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso”, indicó.

El comunicado de Novak Djokovic. (Foto: Captura)

También reconoció un error en la declaración de viaje presentada a la migración australiana, en la cual marcó la casilla que indicaba que no había viajado 14 días antes del vuelo a Melbourne. Sin embargo, en redes sociales y medios de prensa se reveló que viajó de Serbia a España en ese período.

“Sobre la cuestión de mi declaración de viaje, ésta fue presentada por mi equipo de apoyo en mi nombre, como dije a los funcionarios de migración a mi llegada, y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mis viajes previos antes de venir a Australia”, aclaró.