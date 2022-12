Qatar 2022 se convirtió en el mundial de las ‘sorpresas’, pero ninguna como la que les ha dado la modelo e influencer croata, Ivana Knoll, quien ha convulsionado el conservador ambiente de los estadios de la Copa del Mundo con estándares religiosos y culturales con restricciones para muchos aficionados, incluso para la modelo que se puede ganar una denuncia formal por el usa de diminutas prendas y escotes pronunciados.

‘La Novia de la selección de Croacia’ posee en cuenta de Instagram más de 1,3 millones de seguidores y las 24 publicaciones desde su arribo a Qatar 2022 se han viralizado, entre ellas un video caminando por las gradas de un estadio seguida con la mirada por numerosos hinchas qataríes que no están a costumbrados a ver mujeres con prendas tan pequeñas en ambiente públicos.

En un primer momento se mostró reservada con atuendos que cubrían gran parte de su anatomía, pero luego confesó que las mismas autoridades le dieron ‘luz verde’ para usar otra indumentaria: “Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera”, contó Ivana Knoll para sorpresa de muchos.

Ivana Knoll: video en bikini le tarería consecuencias

Pero lo que o imaginaba la modelo es que un video en la playa y su última aparición en el estadio Al Janoub podría ser motivo para que se gane una denuncia por exhibicionismo. “ No sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron ”, agregó.

La modelo croata ha desafiado las reglas sobre la vestimenta de las mujeres en Qatar durante la Copa del Mundo de la FIFA 2022, donde las féminas tienen prohibido “ mostrar su estómago, hombros, rodillas o senos ”. De hecho expertos recomendaron cumplir los protocolos de vestimenta, ya que el usar prendas cortas y con escotes pueden causar multas o, incluso, la cárcel.

Ivana Knoll recibiría denuncia por exhibicionismo (Foto: Getty Images)

“ Estaba muy enojada, porque si no soy musulmana porque tengo que seguir esas normas y porqué en Europa sí respetamos el hijab y el niqab. Creo que también deben respetar nuestra forma de vida, nuestra religión y, al final, yo uso vestidos, bikinis porque soy una católica de Croacia ”, expresó la modelo tras hacerse viral.

Ivana Knoll se ganaría denuncia en Qatar

Medios internacionales especulan que las fotografías de la modelo, con aficionados locales será utilizadas para documentar una denuncia contra la Miss Croacia por ir en contra de las tradiciones y las normas qataríes.

Ivana Knoll de 30 años es una influencer, tiktoker y empresaria de su propia línea de ropa ‘Knölldoll’ que produce diseños “croatas” únicos. Pese a solo tener educación media superior, su empresa ya superó ganancias superiores al millón de dólares, según WION News.