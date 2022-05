Quedan cada vez menos días para que la selección peruana sepa con qué jugadores contará de cara al Repechaje 2022. En esa carrera contra el tiempo el Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se ha encargado de revelar el preocupante silencio que mantiene con el excapitán de la ‘Blanquirroja’, Paolo Guerrero.

“ Yo hace tiempo que no sé mucho, no sé de Paolo Guerrero . El que está en comunicación constante con Paolo Guerrero y Jefferson (Farfán) es Néstor Bonillo. No olvidemos que Paolo está sin equipo. A Paolo en la Federación se le ayuda en lo que nosotros le podamos ayudar en lo que es su recuperación ”, contó el popular ‘Ciego’.

El dirigente reconoció que las chances de la ‘Foquita’ son distintas a la del excapitán. “La diferencia con Jefferson es que él es un jugador que pertenece a Alianza Lima. Entonces en el caso de Paolo, particularmente hace tiempo que no converso con él. La última vez que conversé con él fue muy enfático en decirme: Juan Carlos, lo que yo quiero es recuperarme plenamente, sino me recupero plenamente no voy a jugar”, expresó el mundialista sobre el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero quería jugar hasta los 40 años fuera de Perú

Para el ‘Ciego’ el plan de Paolo Guerrero era jugar hasta los 40 años una tarea que se está complicando. “ Me dijo: Si me recupero plenamente voy a tener dos años más para jugar en un fútbol de primer nivel. Si no me recupero no voy a poder hacerlo. Después de eso, no he vuelto a conversar con él ”, apuntó el dirigente con mucha incertidumbre por su futuro.

El panelista de ‘Al Ángulo’ y exfutbolista de Sporting Cristal, sin ánimo de espoilear, la serie que Netflix está grabando con la historia del ‘Depredador’, intentó graficar las complicaciones en las que entran los futbolistas cuando los alejan del fútbol y cuando entran en la etapa de retiro. “ El fútbol te pueden volver inútil, porque te hacen de todo, hasta cuando vas a al aeropuerto, nunca haces un checking ”, graficó el panelista por su propia experiencia.

‘Reba’ en el afán de plasmar un mejor ejemplo se animó a contar algo poco conocido “Yo voy aponer un ejemplo y ojalá se tome a bien, me voy a arriesgar. Cuando a Paolo le pasa la situación del doping, estaba acá. Entrenando por su cuenta, se acuerdan de la foto corriendo por el golf, iba al gimnasio y jugaba tenis. Un día lo citaron, no en la Videna, porque no podía entrar allí y le dijeron ¿Qué estás haciendo? ”, reveló el comentarista.

La respuesta del referente de la selección peruana sorprendió a todos en el estudio. “Paolo respondió: ‘Bueno, estoy tratando de hacer un poco de fútbol, manteniéndome’. No, no, no, le dijeron y ahí fue donde lo organizan para que se vaya a Argentina, que trabaje con un preparador especial, que se vaya a vivir a un Country. Él estaba esperando que le digan, qué es lo que tenía que hacer “, apuntó.