Juan Carlos Oblitas respondió en conferencia de prensa a la pregunta sobre la extensa delegación de personas que acompañaron a la selección peruana en el partido de repechaje en Qatar, ante Australia, en el que lamentablemente perdimos en la tanda de penales.

El Diario La República publicó la lista de las 141 personas que formó parte de la comitiva. La larga relación de viajantes incluye a familiares de los futbolistas, dirigentes de Liga 2 y presidentes de ligas departamentales.

Hasta el momento se desconoce de dónde salieron los fondos para pagar el viaje y estadía de estas personas, sin embargo, el periodista Eddie Fleischamn afirmó que todo ello fue solventado por la misma Federación Peruana de Fútbol.

Inicialmente, Juan Carlos Oblitas comentó que no hicieron un buen partido y que, en general, esa fue la principal razón por la que no se dieron los resultados esperados.

“No hicimos un buen partido. Todo lo demás, que no hubo concentración, va por el costado. No hicimos el partido que teníamos que hacer en el momento preciso. Cuando tuvimos que hacer el mejor partido no lo hicimos, así de simple. En el fútbol, se cuidan los pequeños detalles, pero quizás algunas cositas se nos escaparon, pero es lo normal. Pero no fue un buen partido de la selección”, indicó Oblitas.

Las dudas sobre la extensa delegación en avión a Qatar

Luego, cuando le preguntaron directamente sobre la extensa delegación en la que viajaron familiares y amigos, Juan Carlos Oblitas indicó que esto siempre ha sido así, independientemente del resultado.

“No es la primera vez que han viajado con más gente, aparte de la delegación. El termino que le quieran dar, invitados o no invitados , depende dela FPF. No es un tema que yo lo maneje. Se ha dado otras veces y se ha ganado o se ha perdido. Yo me atengo a la parte de la delegación oficial. La FPF explicará quienes han viajado. No quiero explayarme mas en el el tema porque tampoco nos hace bien. En la dirección deportiva y gerencia, nos avocamos a la delegación deportiva.

¿Por qué un charter? Es un avión que podrían entrar más de300 personas pero no sé cuantas personas de la delegación. La delegación deportiva fue entre 70 y 75.

