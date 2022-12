Se acabó el Mundial Qatar 2022, pero la pelotita sigue rodando. Esta tarde de jueves en el estadio Campolo Alcalde de La Perla, Callao, se enfrentaron los ‘Once Machos’ contra ‘La Peña Cachetada’, un encuentro en donde no faltó ‘chocolate’, ‘cariñitos’ y goles.

Al mando del capitán histórico de Universitario de Deportes, José Luis ‘El Puma’ Carranza’, el equipo ‘La Peña Cachetada’ dio un batacazo y venció por dos goles a uno a los liderados por el conductor Aldo Miyashiro.

Aunque el encuentro fue de ida y vuelta, con destacada participación del ‘Chato’ Barrena, jugador de los ‘Once’ que estuvo más endemoniado que Messi en la final del mundo, no fue hasta el minuto 30 que llegó el primer gol.

El ‘Cóndor’ Mendoza se vistió de Mbappé y marcó un golazo que le dio el triunfo a la ‘Peña Cachetada’ ante el equipo de Aldo Miyashiro.

Un soberbio zapatazo del ‘9′ Salguero batió la red de Micky Escalante, después de un pase cruzado de la ‘Comba’ Cueto desde el extremo izquierdo. La ventaja tranquilizó e hizo pisar la pelota a los de ‘La Peña’, quienes tenían en la defensa a un hombre de experiencia y fe, Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

El equipo completo de la 'Peña Cachetada' . (Foto: Alan Ramírez)

Adormecidos por el primer tanto y ya con la sangre en los ojos, el equipo del ‘Chino’ Miyashiro no supo reaccionar y con ese resultado se fueron a los vestuarios.

EL SEGUNDO TIEMPO

Con varios cambios, los ‘Once’ salieron al césped más decididos que Brasil contra Croacia. Dominaron y llegaron al arco rival los primeros minutos, pero no pudieron concretar. Los de ‘La Peña’ tenían una muralla en el arco: un chibolo de 16 años que no dejó pasar ni a las hormigas.

A los cinco minutos del segundo tiempo y tras un hermoso pase de taco, el histórico Andrés ‘Cóndor’ Mendoza se vistió de Mbappé y marcó el segundo de los de ‘La Peña’.

El 'Puma' Carranza y el 'Cóndor' Mendoza se lucieron en el encuentro benéfico. (Foto: Alan Ramírez)

Cuando el triunfo parecía seguro y ya los mayorcitos habían sido reemplazados por los muchachos, los ‘Once’ dieron la embestida. A los 15 minutos, después de un centro de Luis Miguel Collantes y un latigazo con la cabeza de Andy Pando, los ‘Once’ descontaron.

Y entonces el partido se puso de candela. En una dividida, un codo inoportuno de Dany Uribe le reinició el Windows al ‘Cóndor’, quien durante varios minutos quedó tendido en el césped. En la siguiente dividida el ‘Cóndor’ devolvió el vuelto a Víctor Hugo Dávila. Un codazo que dolió tanto como el gol que se falló contra Ecuador en 2005. Tuvo que intervenir ‘Cuto’ y el ‘Chino’ Miyashiro para que las aguas se calmaran.

'Peña Cachetada' venció por 2 a 1 a 'Once Machos'.

Los ánimos estaban caldeados. Los ‘Once’ no querían perder y los de ‘La Peña’ no querían que los empaten. La gloria es de quien no deja de luchar. Por eso, al último minuto, cuando la ‘Comba’ Cueto se preparaba a ejecutar y demostrar el por qué de su apelativo, recibió una barrida del central Roberto Foley que lo mandó al sótano 10. A los pocos minutos, el árbitro, que prefiere el curso de Literatura antes que la Matemática, porque no le gustan los problemas, pitó y dio por finalizado el encuentro. Así, se mantiene la ‘paternidad’ de los de ‘La Peña’ sobre ‘Los Once’, que también perdieron en 2019.

El encuentro fue benéfico, pues se regalaron juguetes a 500 niños chalacos. (Foto: Alan Ramírez)

Fue un partido con todos los ingredientes: lujos, enfrentamientos y goles. ‘La Peña Cachetada’ se impuso a los ‘Once Machos’, pero quienes realmente ganaron fueron los 500 niños chalacos que gracias a la organización de este encuentro recibieron sus regalos navideños.

