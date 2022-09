El mundo polideportivo es apoyado de distintas maneras según los recursos que decida dar cada país a distintos deportes. Al no ser siempre el mismo presupuesto, muchos deportistas necesitan su propio ingreso económico para poder participar en las distintas competiciones que existen y, ese es el caso de Elise Christie que incursionó en OnlyFans en busca de jugar los Juegos Olímpicos.

Los deportistas necesitan el apoyo de los principales organismos de su nación o, en todo caso, tener el apoyo de un sponsor que logre financiar sus viajes e inscripciones a distintas competiciones. Sin embargo, si el atleta no posee ningún apoyo, debe autofinanciarse.

Una de las opciones que encontró Elise fue la de OnlyFans. La esquiadora británica decidió incursionar en la famosa red social para poder generar ingresos a través de mostrar sus fotos y videos personales.

¿Cómo se generó la idea?

Elise Christie realizó una publicación consultando a sus seguidores: “¿Cuántos suscriptores para una foto de patinaje en topless?”. Junto a la historia, dejó el enlace de OnlyFans y muchos usuarios reaccionaron inscribiéndose a la cuenta de la patinadora.

La atleta de 32 años dejó el deporte en Beijing 2022 e incluso señaló que se retiraba del deporte, pero en declaraciones a la BBC sostuvo que “siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento”.

¿Cuánto cobra la suscripción?

Elise Christie estuvo colaborando en una pizzería de su familia para poder reiniciar su preparación, según le informó a The Sun, pero no era suficiente para su entrenamiento. Ahora, la esquiadora británica cobra 111 dólares a cada persona que desee volverse miembro.

