El protagonismo de Luis Advíncula y su amor ‘a primera vista’ con la Copa Argentina 2021 tras vencer por penales a Talleres de Córdoba, fue defendido por el conductor de América Deportes, Óscar del Portal, quien reconoció la inteligencia del peruano para meterse al bolsillo a los hinchas xeneizes que estaban deseosos de celebrar un título para cerrar la temporada.

“Tiró muchas frases Luis Advíncula, no sé si salieron de forma natural o fue inteligente también, está la prensa acá, para que la gente de Boca Juniors ya pare la mano con las críticas”, dijo el presentador quien reconoció el buen partido del peruano ante Talleres.

Luis Advíncula se robó el show en las celebraciones de Boca Juniors tras conseguir el título de la Copa Argentina, pues no dejó que nadie se acerque al trofeo y empezó a hablarle con cariño. “De acá no me mueve nadie...Hoy vamos a dormir juntos. Hoy te voy a hacer el amor”, le dijo el peruano al trofeo y lo repitió para que escuchen sus compañeros.

Celebracion advíncula

Luis Advíncula: “Hola cosita rica”

El partido fue muy reñido parejo a lo largo de los 90 minutos, motivo por el cual tuvieron que definir el encuentro en la ronda de los penales. La presión del momento en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, terminó con el penal de Eduardo Salvio y a la hora de la premiación Luis Advíncula fue quien se mostró más eufórico con el trofeo “Hola cosita rica”, dijo el popular ‘Bolt’ ante las cámaras y acarició con cariño la ansiada copa.

Luis Advíncula no dejó de besar la Copa Argentina (Foto: @luisadvincula17)

