UN NOBLE CORAZÓN. Óscar del Portal, uno de los conductores de Fútbol América, reveló que el delantero Jefferson Farfán le escribió hace poco, sin ser grandes amigos, en clara alusión al duro momento que vivió por su vinculación con Fiorella Méndez. “Por más que no es un amigo de toda la vida, habla del corazón que tiene”, manifestó.

En la reciente edición de ’FA’, los conductores opinaban sobre el alejamiento de Farfán de los campos de juego, debido a una lesión, y su pronto retiro como futbolista profesional.

Al respecto, del Portal reconoció no solo la gran calidad de Jefferson Farfán en los campos de juego, sino principalmente como persona. “Hace poco me escribió. Y por más que no seamos amigos de toda la vida, que me haya escrito habla del corazón que tiene. Para mí es un crack como jugador y como persona”, manifestó.

Recordemos que Óscar del Portal vivió un duro momento familiar, tras las informaciones sobre una relación sentimental con la expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

