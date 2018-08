Oscar del Portal se indigna y llama 'delincuentes' a hinchas cremas que intentaron agredir a fanática blanquiazul

Se indignó. El periodista deportivo Oscar del Portal perdió los papeles cuando vio las imágenes de los hinchas de Universitario de Deportes insultando a una fanática blanquiazul en el estadio Nacional el último sábado.

En las imágenes difundidas en Fútbol de América, una mujer hincha de Alianza Lima estaba en medio de los fanáticos de Universitario de Deportes. Como se sabe, los cremas eran locales y la Policía Nacional había dispuesto que ninguna persona ingresara al estadio Nacional con los colores blanquiazules.

Sin embargo, la mujer lucía una vincha azul marino y una blusa con los colores de Alianza Lima. Por el alboroto que surgió en las gradas, la Policía Nacional se acercó para evitar que los hinchas de Universitario agredan de alguna forma a la señora.

Ante lo sucedido, los efectivos policiales decidieron sacar a la mujer del estadio Nacional. Estas imágenes no fueron del agrado de Oscar del Portal, quien se indignó e insultó a los fanáticos cremas por intentar agredir a la señora.

"Estamos todos locos. Resulta que la señora está tranquila en la tribuna y bueno, se le escapó por la emoción (hinchar por Alianza Lima), y esos delincuentes y sarta de de tarados que están en el estadio, faltándole el respeto a una mujer, que le falten el respeto a una señora, que encima quieren golpear, porque hay intención de golpear a otro chico de Alianza Lima, resultan que ellos sí se quedan en el estadio y los que están tranquilos no. Estamos hasta las ...", declaró enojado Oscar del Portal.

El periodista no se midió y llamó 'malnacido' a un sujeto que incitó a los insultos a la señora en el estadio Nacional. Por eso, Oscar del Portal pidió que ese hombre sea identificado rápidamente para que se le prohíba el ingreso nuevamente.

"Y a ese tarado que insulta, porque es un malnacido por ponerse así con una mujer, porque sí, lo digo tal cual, con las palabras que merece. Ese está identificado por las cámaras. Ese que nunca vaya a un estadio. A ese se le saca del estadio y como a él, a todos los que son violentos", indicó Oscar del Portal.

Oscar del Portal ofrece disculpas

SE DISCULPA

Oscar del Portal decidió tomar unos minutos de su bloque deportivo de este lunes por la mañana para ofrecer sus disculpas ante la audiencia por las palabras y fuertes calificativos que utilizó con los violentos de las hinchadas.

"Al ver nuevamente violencia en el fútbol me indigné y lamentablemente perdí los papeles. No me excuso pero explico las razones que me llevaron a utilizar palabras que no debí utilizar. Repito, no me referí a la hinchada de Universitario, o de Alianza, o de Sporting Cristal, o del Boys, o de ningún equipo, me referí exclusivamente a los violentos en el fútbol que se pueden disfrazar con cualquier color de camisetas", dijo Oscar del Portal.

Además, el conductor reiteró que él no tiene nada contra la hinchada de Universitario, sino contra los que son violentos en el fútbol peruano. Oscar del Portal dijo que asumía la responsabilidad por sus fuertes declaraciones.

"Reitero mis disculpas por las palabras utilizadas, más el fondo del asunto sigue siendo el mismo: erradicar la violencia de nuestra sociedad y específicamente, del fútbol. Me disculpo por segunda vez en pantalla porque lo hice ayer inmediatamente después de Fútbol en América y lo hice en redes sociales. Disculpas por las formas, no fueron las adecuadas y obvio hay un reproche hacia mí y asumo la responsabilidad, pero el fondo sigue siendo el mismo", finalizó Oscar del Portal.

