Óscar Ruggeri mandó conmovedor mensaje para su ex técnico Carlos Bilardo, quien padece extraña enfermedad [VIDEO]

El fútbol argentino está triste. Uno de sus ex técnicos más influyentes se encuentra en estado crítico. Se trata de Carlos Bilardo , de 81 años, quien sacó campeón a su país en el Mundial México 1986. En aquel equipo estaba Óscar Ruggeri y así lo recordó.



"Está complicado el tema. No está nada fácil por lo que me dicen. Está mal. Así es la vida", dijo conmovido Óscar Ruggeri en el programa "90 Minutos" de Fox Sports Argentina, donde es panelista.



"Me duele en el alma. Prefiero recordarlo por lo que me hizo pasar: 8 años maravillosos en la selección. Nos educó en la vida más allá de haber salido campeones del mundo", continuó el 'Cabezón' al borde del llanto.

¡FUERZA, DOCTOR! EL CONMOVEDOR MENSAJE DE RUGGERI #90MinutosFOX - Carlos Bilardo sigue internado con pronóstico reservado y el "Cabezón", con la voz quebrada, le dedicó unas sentidas palabras. pic.twitter.com/6spFkv0XL1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 19, 2019

Carlos Bilardo padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica degenerativa, revelaron medios argentinos. ¡Fuerza, doctor!